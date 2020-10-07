В российской столице ожидается новый пик заболеваемости COVID-19. Заммэра города Анастасия Ракова объяснила, с чем это связано.

В российской столице ожидается новый пик заболеваемости COVID-19. Заммэра города Анастасия Ракова объяснила, с чем это связано.Пандемия коронавируса и не собиралась уходить. Легкомыслие людей привело к тому, что инфекция вновь доставляет массу неудобств гражданам.Врачи и эпидемиологи подчеркивают необходимость продолжать соблюдать меры предосторожности. Делать это достаточно просто – нужно носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.Работодателям рекомендуется перевести работников на удаленный режим работы. Людей в возрасте призывают воздержать от выхода из дома.Заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала Россия 24 заявила, что рост заболеваемости напрямую связан с тем, что граждане перестали носить маски. Дело в том, что люди во время летних отпусков расслабились и перестали уделять должное внимание рекомендациям специалистов.И это при том, что статистика заболеваемости уже тогда была достаточно серьезная, подчеркнула Ракова. Заммэра отметила, что . Приходится работать над тем, чтобы ресурсов хватило для всех заболевших.Крайне важно понимать, что мест в больницах всегда ограниченной количество, даже несмотря на регулярное увеличение числа коек. Если сегодня люди отказываются носить маски, завтра кого-то из их родных может не стать, резюмировала Ракова.