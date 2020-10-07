38-летний житель Юрьев-Польского района был задержан полицейскими при проверке оперативной информации, сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области. Из пакета, находившегося при ..

38-летний житель Юрьев-Польского района был задержан полицейскими при проверке оперативной информации, сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области. Из пакета, находившегося при обвиняемом, сотрудники МВД изъяли более 850 граммов маковой соломы. Установлено, что запрещённые вещества обвиняемый хранил для личного потребления.Максимальное наказание по инкриминируемой статье - срок до десяти лет.В ведомстве добавили, что в июне 2020 года сотрудники МО МВД России «Ковровский» при проведении оперативно-профилактических мероприятий остановили на улице 19-летнего местного жителя. В ходе досмотра у молодого человека был изъят свёрток с веществом, оказавшимся синтетическим наркотиком массой 0,55 грамма.Установлено, что запрещенные вещества юноша приобрёл через интернет для личного употребления.В отношении парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.