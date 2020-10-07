Знаменитый российский сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич. Сташкевич заявил, что информация на официальном сайте Жванецкого, где ..

Знаменитый российский сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. Об этом сообщил его представитель Олег Сташкевич.Сташкевич заявил, что информация на официальном сайте Жванецкого, где размещены данные о его выступлениях, устарела. Он также пояснил, что решение прекратить публичные выступление писатель принял из-за возраста – в марте ему исполнилось 86 лет. Юморист намерен встретить старость дома, сообщает