В России продажей оригинальной продукции IKEA, а также ее аналогов занимаются маркетплейсы.
В России продажей оригинальной продукции IKEA, а также ее аналогов занимаются маркетплейсы.
Шведско-нидерландский мебельный гигант IKEA к концу августа
2022 года полностью закрыл свои магазины в нашей стране. Меж тем, их продукция
всегда пользовалась большой популярностью у россиян, поэтому интерес к покупкам
не угас. Сегодня приобрести товары под брендом IKEA или их аналоги можно найти на
отечественных интернет-площадках.
Примечательно, что после закрытия магазинов спрос на товары
крупного ритейлера только вырос, причем уже в два раза. Эту информацию
подтверждают российские маркетплейсы, которые сейчас занимаются продажей как
шведской продукции, так и ее аналогов.
Перед окончательным сворачиванием торговой деятельности IKEA
провела масштабную распродажу. Вплоть до 15 августа любой желающий мог
приобрести необходимые вещи – от набора мебели, до плюшевой игрушки – по
сниженной цене.
В итоге активизировались недобросовестные граждане.
Социальные сети до сих пор пестрят объявлениями от перекупщиков, предлагающих
приобрести зарубежную продукцию по завышенной в несколько раз цене.
Меж тем, купить товары IKEA сегодня можно и на "Яндекс
Маркете". Онлайн-площадка начала продажи за десять дней до закрытия
мебельного гиганта. Интернет-магазин сейчас наращивает число поставщиков.
Как отметили в Ozon, наибольшей популярностью у россиян
пользуются товары для кухни. Маркетплейс сегодня продает как оригинальную
продукцию, так и аналоги. Найти товары IKEA также можно на "Авито".