В России продажей оригинальной продукции IKEA, а также ее аналогов занимаются маркетплейсы.

В России продажей оригинальной продукции IKEA, а также ее аналогов занимаются маркетплейсы.Шведско-нидерландский мебельный гигант IKEA к концу августа2022 года полностью закрыл свои магазины в нашей стране. Меж тем, их продукциявсегда пользовалась большой популярностью у россиян, поэтому интерес к покупкамне угас. Сегодня приобрести товары под брендом IKEA или их аналоги можно найти наотечественных интернет-площадках.Примечательно, что после закрытия магазинов спрос на товарыкрупного ритейлера только вырос, причем уже в два раза. Эту информациюподтверждают российские маркетплейсы, которые сейчас занимаются продажей какшведской продукции, так и ее аналогов.Перед окончательным сворачиванием торговой деятельности IKEAпровела масштабную распродажу. Вплоть до 15 августа любой желающий могприобрести необходимые вещи – от набора мебели, до плюшевой игрушки – посниженной цене.В итоге активизировались недобросовестные граждане.Социальные сети до сих пор пестрят объявлениями от перекупщиков, предлагающихприобрести зарубежную продукцию по завышенной в несколько раз цене.Меж тем, купить товары IKEA сегодня можно и на "ЯндексМаркете". Онлайн-площадка начала продажи за десять дней до закрытиямебельного гиганта. Интернет-магазин сейчас наращивает число поставщиков.Как отметили в Ozon, наибольшей популярностью у россиянпользуются товары для кухни. Маркетплейс сегодня продает как оригинальнуюпродукцию, так и аналоги. Найти товары IKEA также можно на "Авито".