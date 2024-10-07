В начале октября ОНФ Владимирской области рассказали о том, что 2 года назад в Гусь-Хрустальном жильцов 6 аварийных домов переселили в такие же аварийные квартиры в домах на улице Рязанской.

В начале октября ОНФ Владимирской области рассказали о том, что 2 года назад в Гусь-Хрустальном жильцов 6 аварийных домов переселили в такие же аварийные квартиры в домах на улице Рязанской. На это расселение в 2019-2023 годах выделили 1,1 миллиард рублей. Из поста ОНФ Владимирской области Вместо долгожданного комфорта люди получили квартиры, где в подвалах озеро,