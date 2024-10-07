Приготовив борщ по этому рецепту, вы уже не станете использовать другой.

Приготовив борщ по этому рецепту, вы уже не станете использовать другой.7 октября по народному календарю день Феклы Запрядальницы. На Руси в этот день принято было готовить борщ. Но рецептов этого исконно русского блюда тысячи, однако мы предлагаем попробовать классический и исполнить его по заветам предков. А вкупе с пампушками – вас от этого блюда за уши не оттащишь!БорщИнгредиенты для борща0,5 кг говяжьей грудинки4 картофелины1 свекла1 морковь1 луковица2 помидора1 кочан капусты (около 600 граммов)2 столовые ложки томатной пасты1 столовая ложка уксуса1 пучок зелени (укроп, петрушка)Соль, перец по вкусу1 столовая ложка сахараЛавровый листРастительное масло для жаркиПриготовление борщаНарежьте мясо на небольшие кусочки и положите в кастрюлю с холодной водой. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 1 часа.Очистите свеклу и натрите ее на крупной терке. Положите свеклу в миску, добавьте уксус и сахар, перемешайте и дайте постоять.Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и обжаривайте еще несколько минут.Помидоры очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Добавьте их к овощам и тушите все вместе еще 5-7 минут.Картофель нарежьте кубиками. Когда мясо будет готово, добавьте в бульон картофель и варите около 10 минут.Мелко нашинкуйте капусту и добавьте ее в бульон. Варите еще 5-7 минут.Затем добавьте в кастрюлю заправку из свеклы и тушеных овощей. Перемешайте и варите на медленном огне еще 10-15 минут.В конце добавьте соль, перец, лавровый лист и зелень. Дайте борщу настояться под крышкой еще 10-15 минут.Подавать борщ горячим, украсив сметаной и зеленью.ПампушкиИнгредиенты для пампушек1 стакан теплого молока1 яйцо1 чайная ложка соли1 столовая ложка сахара50 г сливочного масла (можно заменить маргарином)1 чайная ложка сухих дрожжей4 стакана муки1 столовая ложка растительного маслаДля чесночной заливки3 зубчика чеснока2 столовые ложки воды2 столовые ложки растительного маслаСоль по вкусуПриготовление пампушекВ теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались.В глубокую миску просейте муку, добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, соль, сахар и активированные дрожжи. Замесите мягкое эластичное тесто.Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно подошло.Разделите тесто на небольшие шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя между ними расстояние. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут, чтобы они поднялись.Для чесночной заливки смешайте измельченный чеснок, воду, растительное масло и соль.Выпекайте пампушки в разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут до золотистой корочки.Готовые пампушки выньте из духовки и сразу же смажьте чесночной заливкой. Дайте им остыть и подавайте к борщу.Приятного аппетита!