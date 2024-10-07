Приготовив борщ по этому рецепту, вы уже не станете использовать другой.
Приготовив борщ по этому рецепту, вы уже не станете использовать другой.
7 октября по народному календарю день Феклы Запрядальницы. На Руси в этот день принято было готовить борщ. Но рецептов этого исконно русского блюда тысячи, однако мы предлагаем попробовать классический и исполнить его по заветам предков. А вкупе с пампушками – вас от этого блюда за уши не оттащишь!
Борщ
Ингредиенты для борща
0,5 кг говяжьей грудинки
4 картофелины
1 свекла
1 морковь
1 луковица
2 помидора
1 кочан капусты (около 600 граммов)
2 столовые ложки томатной пасты
1 столовая ложка уксуса
1 пучок зелени (укроп, петрушка)
Соль, перец по вкусу
1 столовая ложка сахара
Лавровый лист
Растительное масло для жарки
Приготовление борща
Нарежьте мясо на небольшие кусочки и положите в кастрюлю с холодной водой. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 1 часа.
Очистите свеклу и натрите ее на крупной терке. Положите свеклу в миску, добавьте уксус и сахар, перемешайте и дайте постоять.
Очистите морковь и натрите ее на крупной терке. Лук мелко нарежьте. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и обжаривайте еще несколько минут.
Помидоры очистите от кожицы и нарежьте кубиками. Добавьте их к овощам и тушите все вместе еще 5-7 минут.
Картофель нарежьте кубиками. Когда мясо будет готово, добавьте в бульон картофель и варите около 10 минут.
Мелко нашинкуйте капусту и добавьте ее в бульон. Варите еще 5-7 минут.
Затем добавьте в кастрюлю заправку из свеклы и тушеных овощей. Перемешайте и варите на медленном огне еще 10-15 минут.
В конце добавьте соль, перец, лавровый лист и зелень. Дайте борщу настояться под крышкой еще 10-15 минут.
Подавать борщ горячим, украсив сметаной и зеленью.
Пампушки
Ингредиенты для пампушек
1 стакан теплого молока
1 яйцо
1 чайная ложка соли
1 столовая ложка сахара
50 г сливочного масла (можно заменить маргарином)
1 чайная ложка сухих дрожжей
4 стакана муки
1 столовая ложка растительного масла
Для чесночной заливки
3 зубчика чеснока
2 столовые ложки воды
2 столовые ложки растительного масла
Соль по вкусу
Приготовление пампушек
В теплом молоке растворите дрожжи, добавьте немного сахара и оставьте на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались.
В глубокую миску просейте муку, добавьте размягченное сливочное масло, яйцо, соль, сахар и активированные дрожжи. Замесите мягкое эластичное тесто.
Выложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы оно подошло.
Разделите тесто на небольшие шарики размером с грецкий орех. Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя между ними расстояние. Накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут, чтобы они поднялись.
Для чесночной заливки смешайте измельченный чеснок, воду, растительное масло и соль.
Выпекайте пампушки в разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут до золотистой корочки.
Готовые пампушки выньте из духовки и сразу же смажьте чесночной заливкой. Дайте им остыть и подавайте к борщу.
Приятного аппетита!