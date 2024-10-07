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<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2024-peredvizhnye-kamery-na-opasnyx-uchastkax-dorog-vladimirskoj-oblasti-na-nedelyu-pomenyali-adresa.html" target="_blank">Передвижные камеры на опасных участках дорог Владимирской области на неделю поменяли адреса</a> - Передвижные комплексы фотовидеофиксации, установленные на местах аварийных и опасных участков, снова сменили адреса. Как сообщили в пресс-службе Владупрадора, комплексы простоят на новых