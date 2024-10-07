Психолог Станислав Самбурский считает, что семья станет важной опорой для певицы Дианы Гурцкая. Особенно в период горя после утраты мужа Петра

Психолог Станислав Самбурский считает, что семья станет важной опорой для певицы Дианы Гурцкая. Особенно в период горя после утраты мужа ПетраСпециалист отметил, что ее абхазские корни играют значительную роль в этом процессе, так как в абхазской культуре семейные связи имеют особое значение. "Диана родилась в Сухуми, и это определяет ее воспитание и традиции. Она знает, что ее семья всегда рядом, готова поддержать и любить без условий. Эта забота не зависит от ее инвалидности, ведь в абхазских семьях отношения между членами семьи остаются крепкими на протяжении всей жизни. Потеря супруга — это тяжелая утрата, которая, с точки зрения психологии, может быть даже более болезненной, чем потеря родителей. Каждый человек переживает горе по-своему, и чем дольше и счастливее были отношения, тем больше времени потребуется для исцеления", — подчеркнул эксперт.Станислав также акцентировал внимание на том, что семья Дианы будет играть важную роль в выборе ее будущего партнера. "Для нее крайне важно, чтобы ее родственники приняли нового мужчину. Он должен уважать ее прошлое и быть готовым к тому, что ее сердце еще не полностью исцелилось. Если подходящий человек появится слишком рано, это может вызвать дополнительные трудности", — добавляет он.По мнению психолога, основой для новых отношений станет способность партнера поддерживать Диану и чувствовать ее эмоции. Для людей с ограничениями по зрению особенно важны безопасность и доверие. "Они знают о своей уязвимости и могут потребовать больше времени для того, чтобы почувствовать себя комфортно рядом с новым человеком. Если Диана будет эмоционально готова к новым отношениям, мужчина обязательно появится в ее жизни", — считает Станислав.Ключевым моментом является терпение нового партнёра и его готовность поддерживать Диану не только словами, но и делами. "Доверие станет надежным основанием для будущих отношений", — заключает психолог. Важно помнить, что процесс горевания требует времени, и поддержка близких людей может стать главным источником силы для Дианы в этот непростой период.