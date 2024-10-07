Этот рецепт тыквенного супа получится у любой хозяйки.
Этот рецепт тыквенного супа получится у любой хозяйки.
Осенью хочется чего-то теплого и уютного. Предлагаем приготовить тыквенный суп с корицей и гренками. Вот рецепт.
Ингредиенты
Тыква – 1 кг
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Имбирь тертый – 1 ч. л.
Молотая корица – 1 ч. л.
Бульон куриный – 1 л
Сливки – 200 мл
Соль и перец – по вкусу
Для гренок:
Хлеб белый – 4 ломтика
Масло сливочное – 2 ст. л.
Сыр твердый – 50 г
Приготовление
Очистите тыкву от кожицы и семян, нарежьте крупными кусками.
Очистите лук и чеснок, нарежьте мелкими кубиками.
Разогрейте глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном, добавьте сливочное масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте еще минуту.
Добавьте нарезанную тыкву, перемешайте. Готовьте на среднем огне под крышкой 10-15 минут, периодически помешивая.
Влейте бульон, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 20-30 минут, пока тыква не станет мягкой.
Пюрируйте суп блендером до однородной массы. Верните на плиту, добавьте сливки, соль и перец по вкусу, доведите до кипения, но не кипятите.
Пока суп варится, приготовьте гренки. Нарежьте хлеб кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Посыпьте тертым сыром и жарьте еще пару минут, чтобы сыр расплавился.
Подавайте суп горячим, украсив гренками.
Этот суп не только согреет, но и порадует своим ярким цветом и ароматом. Приятного аппетита!