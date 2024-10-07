Этот рецепт тыквенного супа получится у любой хозяйки.

Этот рецепт тыквенного супа получится у любой хозяйки.Осенью хочется чего-то теплого и уютного. Предлагаем приготовить тыквенный суп с корицей и гренками. Вот рецепт.ИнгредиентыТыква – 1 кгЛук репчатый – 1 шт.Чеснок – 2 зубчикаИмбирь тертый – 1 ч. л.Молотая корица – 1 ч. л.Бульон куриный – 1 лСливки – 200 млСоль и перец – по вкусуДля гренок:Хлеб белый – 4 ломтикаМасло сливочное – 2 ст. л.Сыр твердый – 50 гПриготовлениеОчистите тыкву от кожицы и семян, нарежьте крупными кусками.Очистите лук и чеснок, нарежьте мелкими кубиками.Разогрейте глубокую сковороду или кастрюлю с толстым дном, добавьте сливочное масло. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте чеснок и имбирь, обжаривайте еще минуту.Добавьте нарезанную тыкву, перемешайте. Готовьте на среднем огне под крышкой 10-15 минут, периодически помешивая.Влейте бульон, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите под крышкой 20-30 минут, пока тыква не станет мягкой.Пюрируйте суп блендером до однородной массы. Верните на плиту, добавьте сливки, соль и перец по вкусу, доведите до кипения, но не кипятите.Пока суп варится, приготовьте гренки. Нарежьте хлеб кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки. Посыпьте тертым сыром и жарьте еще пару минут, чтобы сыр расплавился.Подавайте суп горячим, украсив гренками.Этот суп не только согреет, но и порадует своим ярким цветом и ароматом. Приятного аппетита!