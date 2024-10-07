Банки предлагают кешбэк не только рублями, но и различными бонусами.

В 2024 году россияне, которые пользуются банковскими программами лояльности, могут получить более 420 млрд рублей, сообщили в ВТБ. В 2023 году только от 4 крупнейших банков клиенты получили около 200 млрд рублей. В этом году сумма, которую выплатят все банки по программам лояльности, может вырасти более чем в 2 раза.Банки предлагают кешбэк не только рублями, но и различными бонусами. Однако, согласно статистике, 68% пользователей предпочитают кешбэк именно рублями, даже если он будет меньше, чем бонусами.«Сейчас самые востребованные категории для начисления повышенного кешбэка у клиентов – супермаркеты (59%), ЖКХ (53%), аптеки (48%), покупки на маркетплейсах (35%), покупка одежды, обуви и аксессуаров (32%), АЗС и покупка автотоваров (28%). Мы увеличили инвестиции в программу лояльности практически в 2 раза, и ее обновление с переходом от бонусов к рублям сыграло важную роль в увеличении числа розничных клиентов и росте транзакционной активности. Мы заметили, что каждый месяц все больше клиентов пользуются картами для ежедневных трат, выбирают категории для начисления кешбэка в рублях и совершают покупки по выбранным категориям», – отметил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко.