На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В Гусь-Хрустальном во Владимирской области людей из аварийных домов переселили в непригодные для проживания квартиры. Они столкнулись с сыростью в помещениях и черной плесенью на стенах. В таких условиях активно размножаются насекомые. Подробнее о ситуации с аварийным районом — в материале .«Из авариек в новые аварийки»Людей из шести ветхих домов в Гусь-Хрустальном переселили на Рязанскую улицу несколько лет назад. Этот квартал построили в 2020 году.С виду никогда не подумаешь, что жильцам приходится на постоянной основе сталкиваться с коммунальными испытаниями: новые желтые пятиэтажки с цветными балконами в небольшом городе радуют глаз. На самом деле здания ввели в эксплуатацию с многочисленными нарушениями. На жалобы людей обратили внимание активисты Народного фронта Владимирской области.«Вместо долгожданного комфорта, люди получили квартиры, где в подвалах озеро, стены трещат так, что могут рухнуть в любой момент, а штукатурка падает вместе с обоями на головы жильцов», — отметили волонтеры.В домах постоянно протекает крыша. По словам жильцов, их соседями из-за постоянной сырости стали блохи и плесень. Температурный режим в квартирах не соответвует нормативам.Получается, людей переселили из аварийного жилья в новые аварийки. В домах с потолка сыпется штукатурка, появляются трещины на фасадах, разваливается отмостка (водонепроницаемое покрытие вокруг здания — прим.ред.).Жители проблемных домов рассказали, что застройщик ссылается на городскую администрацию: власти определили место строительства на болоте. Напротив, чиновники судятся с компанией, чтобы устранить многочисленные нарушения в зданиях. Пока результата нет.Потрачена крупная сумма из бюджетаПосле публикации ролика, который подготовили активисты Народного фронта, ситуацию под личный контроль взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В СУ СКР по Владимирской области организовали процессуальную проверку.«Отмечается, что для строительства указанных домов из регионального бюджета была выделена крупная сумма денег. Многочисленные обращения результатов не принесли», — уточнили в ведомстве.Руководитель регионального СледКома Артем Кулаков должен будет представить доклад о результатах проверки.Кроме того, активисты направили обращение в интересах жильцов проблемных домов в Генеральную прокуратуру РФ.