Циклон «Кассандра», который уже оставил в Москве рекордное количество осадков, идет во Владимир. В пресс-службе мэрии города предупреждают: водителям на дорогах стоит снизить скорость во

Циклон «Кассандра», который уже оставил в Москве рекордное количество осадков, идет во Владимир. В пресс-службе мэрии города предупреждают: водителям на дорогах стоит снизить скорость во время сильного дождя, а пешеходам – не стоять рядом с деревьями и ветхими постройками. Температура воздуха в понедельник, 7 октября, днем составит +15-17 градусов, к ночи похолодает до +10. Во