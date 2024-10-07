Замначальника отдела полиции №3 обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что с 2021 по 2022 год полицейский, зная, что его друг вместе с женой занимается

Замначальника отдела полиции №3 обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что с 2021 по 2022 год полицейский, зная, что его друг вместе с женой занимается фиктивной регистрацией мигрантов в трех своих квартирах во Владимире, никак не пресек незаконную деятельность. Дома находились на территории обслуживания обвиняемого, пояснили в пресс-службе Следкома области. По дружбе он закрывал