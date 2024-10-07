Владимирской области не хватает почти тысячи врачей. Дефицит среднего медицинского персонала ощущается еще сильнее. Больше всего требуются палатные (постовые) медицинские сестры, если

Владимирской области не хватает почти тысячи врачей. Дефицит среднего медицинского персонала ощущается еще сильнее. Больше всего требуются палатные (постовые) медицинские сестры, если конкретнее, то 403 человека, и фельдшеры скорой медицинской помощи — 111 работников. Также пустуют 92 места для участковых врачей, 82 — для анестезиологов-реаниматологов, 69 — для педиатров, 55 — для неврологов. Константин Баранов,