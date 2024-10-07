Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

Сегодня, 7 октября, в 9:30 утра на проспекте Ленина во Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие. Под колеса автобуса «Mercedes-Benz» №152 попала 76-летняя женщина, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время проводится административное расследование.Госавтоинспекция УМВД России по городу Владимиру напоминает пешеходам о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге, включая использование пешеходных переходов и ухождение тротуаров. Особое внимание следует уделять детям, обучая их основам безопасного поведения на дороге. Напомним, ранее мы писали, что