Котельные будут запускаться по заранее согласованному графику в течение недели.
С 7 октября в городе Владимир стартует поэтапное включение отопления в жилых домах. Работы продлятся до 11 октября. Об этом сообщала местная администрация.
В Коврове отопительный период также начался сегодня в 8 часов утра, согласно постановлению мэра Сергея Сидорина. Котельные будут запускаться по заранее согласованному графику в течение недели.
В случае резкого снижения среднесуточной температуры власти призвали теплоснабжающие предприятия быть готовыми начать подачу тепла в течение суток.