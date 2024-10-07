Котельные будут запускаться по заранее согласованному графику в течение недели.

С 7 октября в городе Владимир стартует поэтапное включение отопления в жилых домах. Работы продлятся до 11 октября. Об этом сообщала местная администрация.В Коврове отопительный период также начался сегодня в 8 часов утра, согласно постановлению мэра Сергея Сидорина. Котельные будут запускаться по заранее согласованному графику в течение недели.В случае резкого снижения среднесуточной температуры власти призвали теплоснабжающие предприятия быть готовыми начать подачу тепла в течение суток.