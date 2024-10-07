Транспорт под номерами №1, 2, 5, 7 временно ходил от остановки «1000 мелочей» из-за сбитой троллейбусной опоры на Верхне Дуброве.

Во Владимире восстановили движение троллейбусов после ночного ДТП. Об этом рассказали в администрации города.Транспорт под номерами №1, 2, 5, 7 временно ходил от остановки «1000 мелочей» из-за сбитой троллейбусной опоры на Верхне Дуброве. По предварительной информации, это произошло из-за того, что около 5 часов утра 7 октября на дороге занесло грузовик. Его кузов налетел на опору.Напомним, ранее мы писали, что