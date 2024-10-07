Владимирец без водительских прав наехал на 80-летнюю бабушку и теперь приговорен к принудительным работам. ДТП произошло 20 апреля этого года во дворе одного из домов в микрорайоне Юрьевец,

Владимирец без водительских прав наехал на 80-летнюю бабушку и теперь приговорен к принудительным работам. ДТП произошло 20 апреля этого года во дворе одного из домов в микрорайоне Юрьевец, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Водитель двигался задним ходом и не заметил на своем пути пенсионерку. Из-за аварии женщина получила серьезные травмы. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД,