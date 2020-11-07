В пятницу число новых зараженных коронавирусом в России впервые превысило 20 тысяч человек. Ситуация развивается по более негативному сценарию, чем эксперты предполагали ранее.

В пятницу число новых зараженных коронавирусом в России впервые превысило 20 тысяч человек. Ситуация развивается по более негативному сценарию, чем эксперты предполагали ранее.В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что ежедневный прирост заболевших продолжит увеличиваться ещё, по меньшей мере – неделю. Прежде специалисты выражали уверенность, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит уже к середине ноября.Самая сложная ситуация – по-прежнему в столице. В пятницу начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков призвал москвичей не передвигаться по городу без острой необходимости. Однако жестких карантинных мер, подобных тем, что были весной, столичные власти вводить не планируют.Тем времени губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил запрет на проведение массовых мероприятий в регионе до 22 ноября. Жители не смогут посещать развлекательные, культурные, спортивные и досуговые мероприятия, а также ходить в музеи и заповедники.Коронавирус в МосквеЗаболели –456 689Умерли –7 140Выздоровели – 332 984Коронавирус в РоссииЗаболели –1 733 440Умерли – 29 887Выздоровели –1 296 124Коронавирус в миреЗаболели –48 680 103Умерли –1 233 313Выздоровели –32 192 465