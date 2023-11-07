От сумы да тюрьмы не зарекайся. Бывший сотрудник исправительного учреждения теперь может сам попасть за решетку. 25-летнего фигуранта обвиняют в хранении наркотиков. Фигурант уголовного

От сумы да тюрьмы не зарекайся. Бывший сотрудник исправительного учреждения теперь может сам попасть за решетку. 25-летнего фигуранта обвиняют в хранении наркотиков. Фигурант уголовного дела работал младшим инспектором дежурной службы отдела режима и надзора ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области, то есть Владимирского централа. В июле этого года 25-летний обвиняемый сорвал на территории промзоны