Певец, исполняющий патриотические песни, стал одним из самых известных в стране. К сожалению, у шоу-бизнеса есть и неприглядная сторона. Подозревает ли SHAMAN, что в скором времени столкнется с неизбежным?

Певец, исполняющий патриотические песни, стал одним из самых известных встране. К сожалению, у шоу-бизнеса есть и неприглядная сторона. Подозревает лиSHAMAN, что в скором времени столкнется с неизбежным?У каждого отрезка времени существуютсвои герои, кумиры и голоса. Очевидно, что в текущем моменте страну сплотилипатриотичные настроения. Их голосом стал певец Ярослав Дронов, которыйвыступает под псевдонимом SHAMAN. Его песни стали хитами. Это и "Я русский", и "Мой бой", и "Спасибо".Коллеги-певцы уверены, чтопоявление Дронова на отечественной сцене – это ответ на запрос зрителей,желающих видеть новые лица и слышать новые голоса. Прохор Шаляпин считает, что SHAMANдолжен быть осторожен. Исполнителя патриотических хитов уничтожат.Любитель женщин постарше Шаляпинсчитает себя знатоком изнанки отечественного шоу-бизнеса. Он даже озвучил срок, который, по его мнению,отведен одаренному харизмой и голосом Ярославу."Я больше чем уверен, что это ненадолго– пять-десять лет, и его просто уничтожат наши же "коллеги". В шоу-бизнесе такпринято – уничтожать талантливых", – высказался о творческой судьбе Дронова Шаляпин.Напомним, что SHAMAN смог пробитьсяна российскую сцену не с первого раза. В 2013 году он не смог победить навокальном конкурсе "Фактор А". Через год певец занял второе место в шоу "Голос", но и это не помогло мужчине выйти на большую сцену.Любовь миллионовподарила Ярославу кавер-версия песни "Танцы на стеклах", исполненная им в 2018году. На популярной видео-платформе ролик набрал больше 57 млн. просмотров. С2020 года певец выступает под псевдонимом SHAMAN. Он собирает стадионы ивыступает на сборных концертах. С 2017 года исполнитель женат наЕлене Мартыновой. Женщина старше мужа на 14 лет, но эта разница в возрасте немешает паре счастливо жить вместе.