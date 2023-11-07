Певец, исполняющий патриотические песни, стал одним из самых известных в
стране. К сожалению, у шоу-бизнеса есть и неприглядная сторона. Подозревает ли
SHAMAN, что в скором времени столкнется с неизбежным?
Певец, исполняющий патриотические песни, стал одним из самых известных в
стране. К сожалению, у шоу-бизнеса есть и неприглядная сторона. Подозревает ли
SHAMAN, что в скором времени столкнется с неизбежным?
У каждого отрезка времени существуют
свои герои, кумиры и голоса. Очевидно, что в текущем моменте страну сплотили
патриотичные настроения. Их голосом стал певец Ярослав Дронов, который
выступает под псевдонимом SHAMAN. Его песни стали хитами. Это и "Я русский", и "Мой бой", и "Спасибо".
Коллеги-певцы уверены, что
появление Дронова на отечественной сцене – это ответ на запрос зрителей,
желающих видеть новые лица и слышать новые голоса. Прохор Шаляпин считает, что SHAMAN
должен быть осторожен. Исполнителя патриотических хитов уничтожат.
Любитель женщин постарше Шаляпин
считает себя знатоком изнанки отечественного шоу-бизнеса. Он даже озвучил срок, который, по его мнению,
отведен одаренному харизмой и голосом Ярославу.
"Я больше чем уверен, что это ненадолго
– пять-десять лет, и его просто уничтожат наши же "коллеги". В шоу-бизнесе так
принято – уничтожать талантливых", – высказался о творческой судьбе Дронова Шаляпин.
Напомним, что SHAMAN смог пробиться
на российскую сцену не с первого раза. В 2013 году он не смог победить на
вокальном конкурсе "Фактор А". Через год певец занял второе место в шоу "Голос", но и это не помогло мужчине выйти на большую сцену.
Любовь миллионов
подарила Ярославу кавер-версия песни "Танцы на стеклах", исполненная им в 2018
году. На популярной видео-платформе ролик набрал больше 57 млн. просмотров. С
2020 года певец выступает под псевдонимом SHAMAN. Он собирает стадионы и
выступает на сборных концертах. С 2017 года исполнитель женат на
Елене Мартыновой. Женщина старше мужа на 14 лет, но эта разница в возрасте не
мешает паре счастливо жить вместе.