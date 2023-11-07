64-летняя исполнительница народных песен радовала любителей фолка долгие годы. К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается.

64-летняя исполнительница народных песен радовала любителей фолка долгиегоды. К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается.Патриотичные настроения обществавновь помогли популяризировать народные песни. Фолк-исполнители колесят порегионам, а также участвую в сборных концертах, посвященных государственнымпраздникам. Долгое время одной из самых популярных исполнительниц песен снациональным колоритом была Надежда Кадышева. Ее ансамбль "Золотое кольцо" радовал любителей народных песен больше 35 лет.Прохор Шаляпин считает, что пораобновлять состав исполнителей народных песен. Любитель заводить романы сженщинами постарше сделал резонансное заявление, которым фактически погналКадышеву с отечественной эстрады."Известные народницы у нас толькоБабкина да Кадышева, но обе тетушки уже свое спели, и они далеко не самыеяркие. В каждом хоре есть более голосистые певицы", – объяснил Шаляпиннеобходимость убрать солистку "Золотого кольца" со сцены.При этом важно, как считает ПрохорАндреевич, чтобы места народниц заняли талантливые исполнительницы помоложе.Они смогут в полной мере отвечать запросам современной молодежи, при этом нестив массы русскую культуру. Очевидно, что Надежда Кадышева помогла в решениивопросов популяризации народной музыки. Сейчас же пришла пора передавать опытдругим поколениям.Напомним, что 64-летняя певица всюсвою жизнь посвятила сцене. Примечательно, что в музыкальное училище 18-летняяНадя смогла поступить только со второго раза. Уже с третьего курса она началавыступать в составе ансамбля "Россияночка". Во время обучения Надежда Кадышевапознакомилась со своим нынешним супругом Александром Костюком. Уже 40 лет парасчастлива в браке. Они стали родителями сына Григория, который в 2015 годуподарил внука Алексея.