В Санкт-Петербурге оценили импортозамещающее оборудование.

В Санкт-Петербурге оценили импортозамещающее оборудование.Российские предприятия наращивают выпуск импортозамещающей продукции. Часть новейших разработок была представлена на ХХ международной выставке по теплоэнергетике «Котлы и Горелки» в Санкт-Петербурге.В выставке принимали участие лидирующие компании отрасли из России, Турции и Китая. Здесь были представлены новейшие научно-технические разработки и решения, например, миниТЭЦ, котельные и оборудование для них, современные технологии сжигания газа, жидкого и твердого топлива, разработки в сфере охраны окружающей среды и снижения вредных выбросов при сжигании топлива, а также определены лучшие проекты.Лучшей импортозамещающей разработкой по итогам конкурса «Энергоэффективность. Лучшие решения и практики» стало горелочное устройство производства Великолукского завода «Транснефтемаш» - филиала компании «Транснефть-Верхняя Волга», базирующейся в Нижнем Новгороде. Разработку отметили в номинации «За весомый вклад в реализацию программы импортозамещения».Полностью автоматизированные комбинированные горелки используют передовую технологию плавного изменения мощности при сжигании природного газа, нефти, а а также дизельного топлива, что снижает воздействие на окружающую среду. При этом работа горелочного устройства не зависит от поставок комплектующих из-за рубежа: используется система локальной автоматики и программного обеспечения, разработанная нижегородским Центра промышленной автоматизации.Также на выставке прошли круглые столы, стратегические сессии, где обсудили актуальные проблемы отрасли.