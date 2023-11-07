Сергей Лазарев опубликовал видео. Артист обнародовал кадры из номера пятизвездочного отеля в Перми.

СергейЛазарев опубликовал видео. Артист обнародовал кадры из номера пятизвездочного отеля в Перми.шоу-бизнесе ежедневно происходят ссоры и конфликты, однако непривычно видетьСергея Лазарева в списке зачинщиков, ведь он один из самых спокойных артистовна российской сцене, всегда старается избегать вовлечения в скандальныеситуации, в отличие от своих коллег, но даже у него бывают моменты, когда нервыне выдерживают.Каки всем успешным артистам Сергею Лазареву приходится преодолевать огромныерасстояния на самолетах и поездах, соблюдая утомительный график. Сон – по расписанию,но, несмотря на это, он с радостью выходит на сцену, полный энергии и бодрости, а перед этим ему нужны комфортные условия проживания, а также чистота и полная тишина.Поприезду на гастроли в Пермь Сергей Лазарев, привыкший к роскошной жизни, снял пятизвездочный отель в надеждеполучить желаемое, однако его ждало полное разочарование – номер оказалсягрязным. Особенно певца "впечатлила" ванна, в которой он обнаружил волосы ижелтые пятна. Артист не смог сдержаться от возмущения: "Смотрю вот на это, что этотакое? Это чистая ванна, да? Вот это как может быть?".СергейЛазарев решил опубликовать видео, чтобы доказать, что егопретензия – не просто каприз, а основания для возмущения. "Когдакакой-то треш происходит, я конечно реагирую, как любой эмоциональный человек.Я не хочу никого ругать... Но как мне на это реагировать?", – добавил артист.