Телеведущая Ольга Орлова сделала заявление. Бывшие ухажеры закидали ее звонками.

Телеведущая Ольга Орлова сделала заявление. Бывшие ухажеры "закидали" ее звонками.Ольга Орлова вышла второй раз замуж два года назад за бизнесмена Валерия Масалова, который старше ее на десять лет. В этом году она подарила возлюбленному дочь Анну.И вроде бы все хорошо – семья, дети, однако прошлые отношения до сих пор дают о себе знать. Звезда “Дома-2” активно ведет свой блог в Сети – выкладывает посты, отвечает на вопросы подписчиков, зачастую провоцируя публику на обсуждение тех тем, которые можно было бы опустить.Одну из таких публикаций телеведущая посвятила экс-возлюбленным: "Уважаемые мои бывшие! Начиная с сегодняшнего дня, все звонки на мой телефон – платные! После 23:00… Тариф удваивается”. И здесь же представляет прайс “услуг”: поныть в жилетку – 5000 рублей, похвастаться – 10000 рублей, а для самых озлобленных есть выгодное предложение – потрепать нервы (15000 рублей).Ольгу Орлову бывшие настолько “закидали” звонками, что она решила брать с них деньги, а ремарка, что в ночное время тариф удваивается неспроста – видимо это самое активное время для “переговоров”. Подписчики активно начали рассуждать, кому именно Ольга Орлова посвятила эту Сторис, ведь есть несколько кандидатов: это может быть Александр Карманов, с которым у Ольги был первый брак, а сейчас они имеют совместную опеку над сыном Артемом.После развода у певицы был роман с режиссером Ренатом Давлетьяровым, а затем на протяжении семи лет она пыталась “построить любовь” с генеральным директором “Авалон-Инвест” Ильей Платоновым, с которым у нее ничего не сложилось. Главное, чтобы нынешний брак оказался крепче, чем предыдущие романы, и этот инцидент не повлиял на отношения между Ольгой Орловой и Валерием Масловым.