Актриса разоткровенничалась на своей странице в социальных сетях. Каким же он был, этот неповторимый порыв чувств? Сейчас Марина Александрова вспоминает до сих пор.

Актриса разоткровенничалась на своей странице в социальных сетях. Каким же он был, этот неповторимый порыв чувств? Сейчас Марина Александрова вспоминает до сих пор.Первая любовь, первый поцелуй, первыеромантические впечатления и неминуемые разочарования. Все эти воспоминанияостаются с человеком на протяжении всей жизни. Их бережно хранят и озвучивают сособой нежностью в голосе. Популярная актриса Марина Александрова не сталаисключением. Она запомнила все, что произошло с ней в детстве и юношестве.Оказалось, что первый поцелуйпроизошел на спор. Марина Александрова разоткровенничалась на своей странице всоциальных сетях, вспомнив события давно минувших лет."Первая влюбленность, а потом ипоцелуй произошел в антракте детского кукольного спектакля, мне было шесть, емушесть с половиной и я поцеловала его на спор, а то Аленка смогла, а я нет", — написала актриса.Марина Александрова также вспомнила,что фильмы и театральные постановки, просмотренные в юности, сформировали некийобраз желанного мужчины. Юная девушка была под впечатлением от "плохих" парней.Это и Микки Рурк, и Мэтт Дэймон, и Леонардо ДиКаприо. Сейчас же актриса, пособственному признанию, постоянно испытывает чувство влюбленности. Правдаобъектами ее внимания являются окружающие вещи, привычные явления и возможностьобнимать дочку.Отметим, что сейчас МаринаАлександрова является одной из самых востребованных актрис современного кино итеатра. 41-летняя женщина имеет в творческом багаже десятки ролей. Онапробовала себя в озвучивании и дубляже. О личной жизни старается нераспространяться, но и не скрывает счастья материнства. В 2012 году вышла замужза режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочьЕкатерину.