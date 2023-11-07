Актриса разоткровенничалась на своей странице в социальных сетях. Каким же он был, этот неповторимый порыв чувств? Сейчас Марина Александрова вспоминает до сих пор.
Актриса разоткровенничалась на своей странице в социальных сетях. Каким же он был, этот неповторимый порыв чувств? Сейчас Марина Александрова вспоминает до сих пор.
Первая любовь, первый поцелуй, первые
романтические впечатления и неминуемые разочарования. Все эти воспоминания
остаются с человеком на протяжении всей жизни. Их бережно хранят и озвучивают с
особой нежностью в голосе. Популярная актриса Марина Александрова не стала
исключением. Она запомнила все, что произошло с ней в детстве и юношестве.
Оказалось, что первый поцелуй
произошел на спор. Марина Александрова разоткровенничалась на своей странице в
социальных сетях, вспомнив события давно минувших лет.
"Первая влюбленность, а потом и
поцелуй произошел в антракте детского кукольного спектакля, мне было шесть, ему
шесть с половиной и я поцеловала его на спор, а то Аленка смогла, а я нет", — написала актриса.
Марина Александрова также вспомнила,
что фильмы и театральные постановки, просмотренные в юности, сформировали некий
образ желанного мужчины. Юная девушка была под впечатлением от "плохих" парней.
Это и Микки Рурк, и Мэтт Дэймон, и Леонардо ДиКаприо. Сейчас же актриса, по
собственному признанию, постоянно испытывает чувство влюбленности. Правда
объектами ее внимания являются окружающие вещи, привычные явления и возможность
обнимать дочку.
Отметим, что сейчас Марина
Александрова является одной из самых востребованных актрис современного кино и
театра. 41-летняя женщина имеет в творческом багаже десятки ролей. Она
пробовала себя в озвучивании и дубляже. О личной жизни старается не
распространяться, но и не скрывает счастья материнства. В 2012 году вышла замуж
за режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочь
Екатерину.