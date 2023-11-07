Погибшая женщина обнаружена на карьерах кирпичного завода во Владимирской области. Алексей Кротов...

Погибшая женщина обнаружена на карьерах кирпичного завода во Владимирской области.Алексей Кротов и Павел Скворцов — спасатели вязниковской спасательной станции АСС — накануне участвовали в поисках пропавшей жительницы станции Мстёра. сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.Поиски велись на карьерах местного кирпичного завода. Доступ в такие зоны запрещён. Рельеф очень сложный. После дождей глина размокает, засасывает обувь, можно оступиться, упасть в воду и не выбраться — откосы чрезвычайно скользкие.К сожалению, женщина была найдена мёртвой, уточнили в минбезопасности региона 33..Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.