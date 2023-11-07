Потеряшка Мишутка из села Второво Владимирской области ищет новый дом И в завершении выпуска -...

Потеряшка Мишутка из села Второво Владимирской области ищет новый домИ в завершении выпуска - рубрика "Хочу домой". О брошенных питомцах, которые надеются найти своего хозяина.Телефон волонтёра Елены: 8-904-031-04-20Прежний хозяин пятимесячного потеряшки Мишутки из села Второво в Камешковском районе так и не пришел за ним. Малыш ищет новый дом. Ласковый, застенчивый, нешумный, описывает Мишутку волонтер. Готовится к прививке. Ест самую обычную еду. Будет крупным. Дружит с псом Джерри, которому тоже нужен новый дом.Информация по телефону и в сообществе "Защита животных "Зоозабота" ВКонтакте.