Синоптики предупредили, что на погоду во Владимирской области повлияет уходящий циклон.
В среду, 8...
Синоптики предупредили, что на погоду во Владимирской области повлияет уходящий циклон.
В среду, 8 ноября, регион 33 будет ощущать влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток европейской части России, сообщают синоптики.
В такой ситуации во Владимирской области на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Атмосфера прогреется максимум ло 8 градусов.
Ветер слабый, до 3 метров в секунду.
Атмосферное давление начнет расти - с 743 оно поднимется до 745 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
- Если сегодня тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами.
- Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну.
- А если была багряная заря, стоило ожидать ветра.
Фото: https://www.pxfuel.com