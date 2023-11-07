Синоптики предупредили, что на погоду во Владимирской области повлияет уходящий циклон. В среду, 8...

Синоптики предупредили, что на погоду во Владимирской области повлияет уходящий циклон.В среду, 8 ноября, регион 33 будет ощущать влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток европейской части России, сообщают синоптики.В такой ситуации во Владимирской области на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.Атмосфера прогреется максимум ло 8 градусов.Ветер слабый, до 3 метров в секунду.Атмосферное давление начнет расти - с 743 оно поднимется до 745 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- Если сегодня тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами.- Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну.- А если была багряная заря, стоило ожидать ветра.Фото: https://www.pxfuel.com