Смотрите Вести в 14.30: двухколесный транспорт - на передовую
Za наших
- Двухколесный транспорт...
Смотрите "Вести" в 14.30: двухколесный транспорт - на передовую
Za наших
- Двухколесный транспорт - на передовую. Волонтеры отправили очередной груз бойцам из тридцать третьего региона
Фигуры крупного калибра
- Слава, которая в буквальном смысле гремела. В Коврове увековечили легендарных оружейных конструкторов.
Россия на ВДНХ
И наши достижения на московской ВДНХ. Из Руси белокаменной в мир молекулярной физики. О чем рассказывает стенд Владимирской области?