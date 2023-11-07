Смотрите Вести в 14.30: двухколесный транспорт - на передовую Za наших - Двухколесный транспорт...

Смотрите "Вести" в 14.30: двухколесный транспорт - на передовуюZa наших- Двухколесный транспорт - на передовую. Волонтеры отправили очередной груз бойцам из тридцать третьего регионаФигуры крупного калибра- Слава, которая в буквальном смысле гремела. В Коврове увековечили легендарных оружейных конструкторов.Россия на ВДНХИ наши достижения на московской ВДНХ. Из Руси белокаменной в мир молекулярной физики. О чем рассказывает стенд Владимирской области?