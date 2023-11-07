Смотрите Вести в 9.00: Владимирский стенд на выставке-форуме Россия Фигуры крупного калибра -...

Смотрите "Вести" в 9.00: Владимирский стенд на выставке-форуме "Россия"Фигуры крупного калибра- Слава, которая в буквальном смысле гремела. Легендарных оружейных конструкторов увековечили в Коврове.Россия на ВДНХ- Белокаменная Русь и молекулярная физика в 3D. Владимирский стенд на выставке-форуме "Россия".Голоса прошлогоГолоса дореволюционной России. Колокольная реконструкция на Соборной площади Владимира.