Стали известны первые результаты исследования проб воды в реке Клязьма Напомним, владимирская...

Стали известны первые результаты исследования проб воды в реке КлязьмаНапомним, владимирская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту возможного загрязнения реки. О нефтяном пятне сообщили жители посёлка Зеленый мир Судогодского района.Анализ показал, что в месте предполагаемого сброса концентрация нефтепродуктов превышена почти в три раза. Результат 14 сотых миллиграммов на литр при норме ноль пять сотых. Выше и ниже по течению превышений нет. Проверка продолжается. Напомню, чтобы локализовать нефтешлам, были установлены специальные заграждения.Ликвидацией загрязнения занимаются сотрудники "Службы мониторинга по Владимирской области.