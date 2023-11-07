Стали известны первые результаты исследования проб воды в реке Клязьма
Напомним, владимирская...
Стали известны первые результаты исследования проб воды в реке Клязьма
Напомним, владимирская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту возможного загрязнения реки. О нефтяном пятне сообщили жители посёлка Зеленый мир Судогодского района.
Анализ показал, что в месте предполагаемого сброса концентрация нефтепродуктов превышена почти в три раза. Результат 14 сотых миллиграммов на литр при норме ноль пять сотых. Выше и ниже по течению превышений нет. Проверка продолжается. Напомню, чтобы локализовать нефтешлам, были установлены специальные заграждения.
Ликвидацией загрязнения занимаются сотрудники "Службы мониторинга по Владимирской области.