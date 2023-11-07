Депозиты или остатки на накопительных счетах есть почти у 40% клиентов старшего возраста.

Депозиты или остатки на накопительных счетах есть почти у 40% клиентов старшего возраста. Размещать средства они предпочитают в основном на полгода.Если в целом вкладчики сегодня предпочитают инструменты на срок три месяца, то люди пенсионного возраста стремятся разместить сбережения на полгода: более 45% депозитов старшего поколения в этом году были открыты на шесть месяцев, чуть более четверти инвестировали на год, а краткосрочные инструменты выбирают порядка 13% таких клиентов. Средний "чек" - 954 тысячи рублей. Такова статистика ВТБ.По статистике РНКБ люди пенсионного возраста предпочитают размещать средства в основном на год, а средняя сумма вклада составляет в среднем 568 тысяч рублей. С начала года объем средств на вкладах клиентов старшего поколения в РНКБ вырос до 55,58 млрд рублей.Наряду с вкладами старшее поколение все активнее интересуется сберегательными инструментами, позволяющими гибко распоряжаться свободными средствами – в частности, накопительными счетами.«В этом году пенсионеры активнее интересуются депозитами. На это повлияло существенное повышение доходности по вкладам. В то же время весомую роль играет общий рост уровня финансовой грамотности», – прокомментировала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.