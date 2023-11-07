В рамках капитального ремонта владимирской гимназии №35 был восстановлен плавательный бассейн, который не функционировал более 25 лет.

В рамках капитального ремонта владимирской гимназии №35 был восстановлен плавательный бассейн, который не функционировал более 25 лет. Об этом губернатор 33-го региона Александр Авдеев рассказал в своём .В настоящий момент обновлённый спортивный объект проходит испытания. Предполагается, что ученики смогут заниматься в нём уже в начале нового года.Вместе с бассейном было отремонтировано и само здание гимназии. С привлечением региональных и городских средств удалось восстановить входы, спуски в подвал, цоколь, лестничные пролёты, спортзал, школьную столовую и другие помещения. Также в образовательном учреждении установили современные осветительные приборы, для гимназии закупили новую мебель и оборудование.Александр Авдеев отмечает, что обновить гимназию было крайне необходимо, так как капремонт здания не осуществлялся с 1978 года.