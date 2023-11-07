Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области пояснил, как принять участие...

Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области пояснил, как принять участие в тестировании дистанционного электронного голосованияЖители Владимирской области могут проверить, как работает дистанционное электронное голосование. Заявления принимаются до 13 ноября. Проверка работы портала ДЭГ- часть всероссийской тренировки Центризбиркома по использованию системы ГАС "Выборы" и новой цифровой платформы при голосовании на выборах Президента Российской Федерации. Напомним, они пройдут 17 марта 2024-ого. А тренировка состоится с 15 по 17-ое ноября. Как принять участие в тестировании? - рассказал Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии нашего региона.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- В ноябре Центральная Избирательная комиссия Российской Федерации при подготовке к основной кампании- выборам Президента Российской Федерации, которые у нас пройдут в марте месяце 24-ого года, проводят общероссийскую тренировку, в ходе которой будет также отработана система дистанционного электронного голосования.Механизм уже нам достаточно знакомый, в сентябре текущего года каждый 6-ой избиратель Владимирской области, который голосовал на выборах депутатов Законодательного Собрания, а также на выборах органов местного самоуправления, голосовал именно через этот механизм- дистанционное электронное голосование.Механизм регистрации, он не изменился, подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании можно либо через личный кабинет на портале Госуслуг, либо через портал vyborygov.ruПроцедура регистрации занимает не более трёх минут: вы подаёте заявку, проверяете свои данные паспортные, получаете смс-код на тот номер, который у вас указан на Госуслугах, и ожидаете подтверждения от Центральной Избирательной комиссии.