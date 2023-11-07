В посёлке Красный октябрь Ковровского района местный хор пенсионерок не только отлично поёт, но и мастерски плетёт маскировочные сети для участников специальной военной операции.

В посёлке Красный октябрь Ковровского района местный хор пенсионерок не только отлично поёт, но и мастерски плетёт маскировочные сети для участников специальной военной операции. Об этом рассказали наши коллеги из .Владимирские бабушки работают без станков, а необходимые для производства сетей материалы заготавливают дома. Пенсионерки трудятся каждый день и совмещают помощь бойцам с хоровыми репетициями. Старушки поют любимые советские песни, и работа у них спорится.