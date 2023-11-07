На 24-летнюю сотрудницу сетевого магазина во Владимире заведено уголовное дело.

На 24-летнюю сотрудницу сетевого магазина во Владимире заведено уголовное дело. Молодую женщину подозревают в присвоении свыше 100 тыс. рублей. Об этом проинформировала УМВД России по региону.Правоохранители выяснили, что обвиняемая работала кассиршей и за четыре месяца смогла прикарманить крупную сумму. В ведомстве сообщают, что девушка «безосновательно пользовалась известной ей комбинацией цифр для отмены операции по возврату денег за товар, оплаченный покупателями». Установлено 14 подобных эпизодов.Присвоенные деньги юная особа тратила на личные нужды. В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде.