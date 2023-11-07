За прошедшую неделю (с 30 октября по 5 ноября) с симптомами ОРВИ в медучреждения региона обратилось 8 658 человек. Во Владимире – 2 998. По сравнению с предыдущей неделей, показатель заболеваемости

За прошедшую неделю (с 30 октября по 5 ноября) с симптомами ОРВИ в медучреждения региона обратилось 8 658 человек. Во Владимире – 2 998. По сравнению с предыдущей неделей, показатель заболеваемости снизился на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области. Реже болеть стали люди всех возрастных групп, кроме детей 3-6 лет. Областной Центр гигиены и