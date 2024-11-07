Опыт Московской области в реформировании местного самоуправления (МСУ) будет учтен при доработке законопроекта об организации МСУ, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме.
Опыт Московской области в реформировании местного самоуправления (МСУ) будет учтен при доработке законопроекта об организации МСУ, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме.
На встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству и
законодательству Павлом Крашенинниковым губернатор региона Андрей Воробьев
обсудил ключевые поправки, которые лягут в основу новой системы публичной
власти.
«Сегодня в Московской области действует одноуровневая
система, но это не исключает диалога с муниципальными коллегами, — отметил Воробьев.
— Все изменения, которые мы внедряем, обсуждаем совместно с Советом депутатов,
главами округов и Общественной палатой. Важно, чтобы и новая редакция закона
позволила сохранить эти партнерские отношения».
Московская область, наряду с Калининградской, стала
пилотным регионом, где была внедрена одноуровневая структура МСУ, что позволило
сократить расходы, объединить бюджеты и упростить управление.
«У нас в стране чуть больше 20 регионов, которые
самостоятельно перешли на одноуровневую систему. Московская область – показательный пример», —
подчеркнул Крашенинников.
По его словам, реформа создаст "пешую доступность
власти", позволив гражданам легко взаимодействовать с органами управления.
Принятие нового закона позволит передать часть полномочий
регионам, сохраняя при этом контроль на местном уровне.