Опыт Московской области в реформировании местного самоуправления (МСУ) будет учтен при доработке законопроекта об организации МСУ, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме.

Опыт Московской области в реформировании местного самоуправления (МСУ) будет учтен при доработке законопроекта об организации МСУ, который в настоящее время готовится ко второму чтению в Госдуме.На встрече с главой комитета Госдумы по госстроительству изаконодательству Павлом Крашенинниковым губернатор региона Андрей Воробьевобсудил ключевые поправки, которые лягут в основу новой системы публичнойвласти.«Сегодня в Московской области действует одноуровневаясистема, но это не исключает диалога с муниципальными коллегами, — отметил Воробьев.— Все изменения, которые мы внедряем, обсуждаем совместно с Советом депутатов,главами округов и Общественной палатой. Важно, чтобы и новая редакция законапозволила сохранить эти партнерские отношения».Московская область, наряду с Калининградской, сталапилотным регионом, где была внедрена одноуровневая структура МСУ, что позволилосократить расходы, объединить бюджеты и упростить управление.«У нас в стране чуть больше 20 регионов, которыесамостоятельно перешли на одноуровневую систему. Московская область – показательный пример», —подчеркнул Крашенинников.По его словам, реформа создаст "пешую доступностьвласти", позволив гражданам легко взаимодействовать с органами управления.Принятие нового закона позволит передать часть полномочийрегионам, сохраняя при этом контроль на местном уровне.