Аварийный режим электросети стал причиной крупного пожара в гаражах в микрорайоне Юрьевец Пожар на...

Аварийный режим электросети стал причиной крупного пожара в гаражах в микрорайоне ЮрьевецПожар на площади 270 квадратных метров был ликвидирован огнеборцами в микрорайоне Юрьевец. В пресс-службе МЧС сообщили, что произошло возгорание в гаражном боксе на улица Ноябрьская, дом 134.В результате пожара пострадали внутренняя отделка и имущество.Для тушения огня было привлечено 18 специалистов и 4 единицы техники.Предварительной причиной возгорания считается аварийный режим работы электросети, сообщили в МЧСФото: МЧС по Владимирской области