Аварийный режим электросети стал причиной крупного пожара в гаражах в микрорайоне Юрьевец
Пожар на...
Аварийный режим электросети стал причиной крупного пожара в гаражах в микрорайоне Юрьевец
Пожар на площади 270 квадратных метров был ликвидирован огнеборцами в микрорайоне Юрьевец. В пресс-службе МЧС сообщили, что произошло возгорание в гаражном боксе на улица Ноябрьская, дом 134.
В результате пожара пострадали внутренняя отделка и имущество.
Для тушения огня было привлечено 18 специалистов и 4 единицы техники.
Предварительной причиной возгорания считается аварийный режим работы электросети, сообщили в МЧС
Фото: МЧС по Владимирской области