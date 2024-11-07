Евгений Станчев – депутат от 15 округа Совета народных депутатов г. Владимира. В нашем эфире он рассказал, какие проекты в центре города планируют реализовать в 2025 году, в каких дворах будет

Евгений Станчев – депутат от 15 округа Совета народных депутатов г. Владимира. В нашем эфире он рассказал, какие проекты в центре города планируют реализовать в 2025 году, в каких дворах будет благоустройство, когда полноценно запустится дог-парк, и будут ли переносить планетарий. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!