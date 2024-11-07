Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

7 ноября в Коврове Владимирской области произошла авария, в которой погибла молодая женщина. Около 08:55 на улице Кирова столкнулись автомобили Nissan Almera и Suzuki. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.По предварительной информации, 41-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу. Пассажирка Nissan скончалась на месте, водители обоих автомобилей были госпитализированы. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.Напомним, ранее мы писали, что