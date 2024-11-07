Двое жителей Мурома обвиняются в продаже контрафактных сигарет в особо крупном размере Завершено...

Двое жителей Мурома обвиняются в продаже контрафактных сигарет в особо крупном размереЗавершено расследование уголовного дела в отношении жителей Мурома, обвиняемых в незаконном обороте табачной продукции в крупном и особо крупном размереС апреля 2022 по ноябрь 2023 года двое жителей Мурома, действуя поодиночке, покупали и хранили в своих гаражах контрафактные сигареты с поддельными акцизными марками. Они планировали продавать их местным жителям.В общей сложности они приобрели почти 12 тысяч пачек сигарет на сумму 1,4 миллион рублей и ещё 1,2 тысячи пачек на сумму более 140 тысяч рублей.Но 25 ноября 2023 года обвиняемые действовали вместе. Они купили в городе Котельники Московской области 7 тысяч пачек немаркированных сигарет различных марок на сумму более 800 тысяч рублей. Один из них привёз товар и собирался поместить его на хранение в своём гараже, но их преступную деятельность пресекли сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Муромский». Вся контрафактная продукция была изъята.В ходе расследования мужчины пытались избежать ответственности. Один из них утверждал, что покупал сигареты для личного пользования. Второй говорил, что сдавал гараж в аренду знакомому, который умер.Однако изучение телефонных разговоров и показаний свидетелей, которые покупали сигареты у обвиняемых, позволило полностью доказать их вину."...Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Мурома 1953 и 1964 года рождения, обвиняемых в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном и особо крупном размере)", - сообщают в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело направлено в суд...Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области