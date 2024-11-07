Двое жителей Мурома обвиняются в продаже контрафактных сигарет в особо крупном размере
Завершено...
Двое жителей Мурома обвиняются в продаже контрафактных сигарет в особо крупном размере
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Мурома, обвиняемых в незаконном обороте табачной продукции в крупном и особо крупном размере
С апреля 2022 по ноябрь 2023 года двое жителей Мурома, действуя поодиночке, покупали и хранили в своих гаражах контрафактные сигареты с поддельными акцизными марками. Они планировали продавать их местным жителям.
В общей сложности они приобрели почти 12 тысяч пачек сигарет на сумму 1,4 миллион рублей и ещё 1,2 тысячи пачек на сумму более 140 тысяч рублей.
Но 25 ноября 2023 года обвиняемые действовали вместе. Они купили в городе Котельники Московской области 7 тысяч пачек немаркированных сигарет различных марок на сумму более 800 тысяч рублей. Один из них привёз товар и собирался поместить его на хранение в своём гараже, но их преступную деятельность пресекли сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Муромский». Вся контрафактная продукция была изъята.
В ходе расследования мужчины пытались избежать ответственности. Один из них утверждал, что покупал сигареты для личного пользования. Второй говорил, что сдавал гараж в аренду знакомому, который умер.
Однако изучение телефонных разговоров и показаний свидетелей, которые покупали сигареты у обвиняемых, позволило полностью доказать их вину.
"...Завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Мурома 1953 и 1964 года рождения, обвиняемых в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном и особо крупном размере)", - сообщают в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.
Уголовное дело направлено в суд...
Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области