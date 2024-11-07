Эмоции за жизнь: владимирский рыбак поделился видео крупного улова Крупная рыба на крючке у...

Эмоции за жизнь: владимирский рыбак поделился видео крупного уловаКрупная рыба на крючке у владимирского рыбака.Этим видео поделился Иван Шпиклирный из Коврова. Сома длиной около полутора метров Иван поймал в Клязьме. Чтобы вытянуть рыбину на сушу, понадобилось примерно 15 минут титанических усилий.Впрочем, он решил отпустить речного обитателя.Объяснив свой поступок так: " Он дал ворох эмоций, и заслужил жизнь..".