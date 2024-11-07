Сергей Сидорин стал главой города Коврова. Он назначен на эту должность путем голосования депутатов Совета народных депутатов, сообщили в правительстве области. До этого Сергей

Сергей Сидорин стал главой города Коврова. Он назначен на эту должность путем голосования депутатов Совета народных депутатов, сообщили в правительстве области. До этого Сергей Александрович занимал руководящие должности в администрации и правительстве области. В конце 2022 года он был назначен на должность директора департамента экономического развития. Спустя несколько дней департамент превратился в министерство, а Сергей