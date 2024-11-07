Горячая линия Роспотребнадзора: владимирцы могут задать вопросы о профилактике инфекции,...
"Горячая линия" Роспотребнадзора: владимирцы могут задать вопросы о профилактике инфекции, вызванной вирусами Коксаки
Роспотребнадзор по Владимирской области запустил специальную горячую линию для информирования граждан в связи с сообщениями о случаях энтеровирусной инфекции у детей после отдыха на турецких курортах.
Если вы или ваш ребёнок почувствовали недомогание после поездки в Турцию, просим обратиться на горячую линию. При обращении предоставьте следующую информацию:
- даты пребывания в Турции;
- место и отель отдыха;
- дату возвращения в страну;
- состояние здоровья на момент прибытия домой (если уже вернулись);
- дату появления симптомов заболевания;
- симптомы болезни;
- обращались ли за медицинской помощью во время отдыха или после возвращения;
- название туроператора и страховой компании;
- контактные данные.
Консультации проводятся по телефонам: 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70, а также по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (круглосуточно, звонок бесплатный) 8-800-555-49-43.
Фото: Роспотребнадзор