Горячая линия Роспотребнадзора: владимирцы могут задать вопросы о профилактике инфекции,...

"Горячая линия" Роспотребнадзора: владимирцы могут задать вопросы о профилактике инфекции, вызванной вирусами КоксакиРоспотребнадзор по Владимирской области запустил специальную горячую линию для информирования граждан в связи с сообщениями о случаях энтеровирусной инфекции у детей после отдыха на турецких курортах.Если вы или ваш ребёнок почувствовали недомогание после поездки в Турцию, просим обратиться на горячую линию. При обращении предоставьте следующую информацию:- даты пребывания в Турции;- место и отель отдыха;- дату возвращения в страну;- состояние здоровья на момент прибытия домой (если уже вернулись);- дату появления симптомов заболевания;- симптомы болезни;- обращались ли за медицинской помощью во время отдыха или после возвращения;- название туроператора и страховой компании;- контактные данные.Консультации проводятся по телефонам: 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70, а также по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора (круглосуточно, звонок бесплатный) 8-800-555-49-43.Фото: Роспотребнадзор