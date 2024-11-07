Во Владимире маршрутам 1С и 18С ищут постоянных перевозчиков. Сейчас их по временному контракту обслуживает муниципальный «Владимирпассажиртранс». Торги на определение транспортных

Во Владимире маршрутам 1С и 18С ищут постоянных перевозчиков. Сейчас их по временному контракту обслуживает муниципальный «Владимирпассажиртранс». Торги на определение транспортных компаний объявили 5 и 6 ноября. Напомним, 1С ранее принадлежал привозчику ИП Михайлов, который покинул рынок весной 2024 года из-за проблем с работой подвижного состава. Теперь же маршруту ищут нового «хозяина». Тот, кто примет