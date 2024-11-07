Спасаться обогревателем уже стало привычным делом, рассказывает менеджер по продажам Мария Винокурова. Почти месяц офисные работники не могут дождаться тепла в здании на Большой

Спасаться обогревателем уже стало привычным делом, рассказывает менеджер по продажам Мария Винокурова. Почти месяц офисные работники не могут дождаться тепла в здании на Большой Московской. В помещении, в котором работают три человека, ощутимо холодно. Не помогает ни верхняя одежда, ни горячий чай. Мария Винокурова, менеджер по продажам Мы мерзнем — руки, ноги ломит от холода.