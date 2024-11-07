Министр внутренних дел Владимир Колокольцев встретился с многодетными семьями сотрудников полиции в...

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев встретился с многодетными семьями сотрудников полиции в формате видеоконференцииМероприятие приурочено к профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел.Среди приглашенных - семья Тарасовых из Владимирской области. Это целая полицейская династия, супруги продолжают дело своих родителей, бабушек и дедушек, служивших в милиции. За 13 лет брака у Виктора и Юлии родились четверо детей.Владимир Колокольцев отметил важность семейных ценностей и пожелал участникам встречи благополучия, тепла и уюта в домах, новых профессиональных достижений, а детям – отличной учебы и успехов во всех начинаниях. Сотрудникам вручили почетные грамоты МВД России и ценные подарки.Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ, генерал полиции:- Вопросы обеспечения социальных гарантий полицейских и их детей находятся на постоянном контроле руководителей профильных подразделений и территориальных органов. В системе МВД России функционируют санаторно-курортные организации, расположенные в различных климатических зонах, и детские лагеря. В них ребята могут не только отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями, но и встретить новых друзей.