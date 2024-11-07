Народные приметы на 7 ноября. Не делайте этого в день Матрёны Зимней, если не хотите зашить свою...

Народные приметы на 7 ноября. Не делайте этого в день Матрёны Зимней, если не хотите "зашить" свою удачу7 ноября в русском народном календаре отмечается День Матрёны Зимней, посвященный святой Матроне Римлянской, которая считалась покровительницей семейного благополучия и хозяйства.Согласно народным приметам, с этого дня «зима вступает в свои права», а природа окончательно погружается в холод. Поскольку погода уже становилась морозной, к 7 ноября обычно заканчивали все полевые работы и готовились к продолжительной зиме.Первый снег в этот день предсказывал суровую зиму, а уже лежащий указывал на её большую продолжительность. Мороз без снега предвещал сильные холода и малоснежный декабрь. А вот ясная погода сулила хороший урожай на следующий год. Громкое пение синиц и воробьёв предупреждало о скорых заморозках.Что можно делать 7 ноября:Заниматься домашними делами — убираться, чинить вещи, утеплять дом и завершать мелкие дела по хозяйству.Печь хлеб и готовить на закваске. Считалось, что это привлечёт в дом удачу и избавит от невзгод.Проводить время с семьей и укреплять родственные связи, обсуждая важные семейные дела.А еще наши предки в этот день избавлялись от хлама. Считалось, что процесс расставания с ненужными вещами помогал освободить место для нового, как в физическом, так и в эмоциональном плане.Что нельзя делать на праздник:Не стоит заниматься рукоделием, особенно шитьем и вязанием, так как это якобы «зашивает удачу».Нельзя ссориться и ругаться — считалось, что склоки в этот день могут привлечь в дом болезни и неудачи на весь зимний сезон.Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, так как это может быть опасно из-за наступающих морозов.Также 7 ноября 2023 года православные поминают мучеников Маркиана и Мартирия, а также преподобную Матрону (Власову). Этот день в народе назывался Дедовскими плачами, так как очень часто на него были осадки — дождь или даже снег.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky